Panica in aceasta noapte la Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. I.M. Georgescu” din zona Copou. Un incendiu puternic a cuprins unitatea medicala. Flacarile au cuprins instantaneu acoperisul spitalului, iar mai multi pacienti au fost evacuati de urgenta si transferati in alte unitati. Din primele informatii, 18 pacienti aflati in stare critica au fost transferati la alte sectii.

