Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineaţă în localitatea Medgidia, judeţul Constanţa. Zeci de case din zona Ciment au fost cuprinse de flăcări puternice.

Trei autospeciale de stingere au intzervenit la fata locului, iar incendiul manifestar generalizat la o casă de aproximativ 40-50 de metri pătrați, s-a extins către locuinţele din apropiere, potrivit radioconstanta.ro.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

O persoană a suferit un atac de panică,... citeste mai mult

acum 26 min. in Eveniment, Vizualizari: 18 , Sursa: B1TV in