Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineaţă în localitatea Medgidia, judeţul Constanţa. O casă din zona Ciment a fost cuprinsă de flăcări puternice.

Trei autospeciale de stingere au intzervenit la fata locului, iar incendiul se manifesta generalizat la o casă de aproximativ 40-50 de metri pătrați, existând pericol de extindere, potrivit radioconstanta.ro.

O persoană a suferit un atac de panică, fiind tratată de medicii de... citeste mai mult

