Un bărbat de 64 de ani a murit ars de viu după ce casa lui a fost cuprinsă de flăcări duminică noaptea. Totul a fost iscat din cauza unei lumânări care a aprins totul în jur.

Un vecin a văzut, în timpul nopții, că ieșeau flăcări din locuința respectivă și a fugit să-l salveze pe proprietar, însă a ajuns prea târziu.

“A pocnit butelia şi am intrat poate mai scap ceva. Am intrat, am spart, dar nu mai puteai. În prima cameră am intrat. Am pus mâna la gură şi am strigat”, a povestit vecinul.

Pompierii au ajuns la fața locului și, după... citeste mai mult