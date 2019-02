Șapte frați și-au pierdut viața într-un incendiu tragic care a izbucnit în locuința în care stăteau, în Halifax, Canada.

Victimele erau refugiați sirieni care și-au găsit adăpost în Canada.

″Şapte decese s-au înregistrat după incendiu. Morţii par a fi copii ai aceleiaşi familii″⁣, a anunţat poliţia din Halifax.

Se pare că părinții acestora au fost grav răniți și au ajuns la spital.

″Un bărbat şi o femeie rămân în spital″⁣, au adăugat forţele de ordine.



Police are on scene of a fatal fire that occurred overnight on Quartz Dr in Halifax. More info to come pic.twitter.com/b6BXHTH5OY

