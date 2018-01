Sam Chamberlain, în vârstă de 18 ani, a fost într-o vizită de trei zile în Coreea de Nord organizată din China. În momentul întoarcerii în teritoriul chinez, a filmat un tren ce venea din direcţia opusă. Analizând mai atent imaginile, şi-a dat seama că trenul respectiv era acoperit în aşa fel încât putea păcăli sateliţii şi dronele în privinţa încărcăturii, relatează The Sun.

„Arăta de parcă încercau să ascundă orice ar fi fost în tren sub paie“, a declarat Sam Chamberlain pentru The Sun.

Potrivit unor experţi, trenul surprins de tânărul turist britanic ar fi putut transporta diverse bunuri care încalcă sancţiunile impuse regimului comunist de la... citeste mai mult

