Incarcatura secreta intr-un tren care se indrepta catre Coreea de Nord Sam Chamberlain, un tanar in varsta de 18 ani din Marea Britanie a surprins intr-un clip video o incarcatura secreta care se indrepta catre Coreea de Nord, intr-un tren. International Sam a surprins mai multe vagoane acoperite cu paie, care se indreptau spre Coreea de Nord. Tanarul britanic se afla intr-o vizita in China cand a vazut trenul.

Expertii considera ca in acest tren se afla bunuri, iar transportul incalca sanctiunile impuse de ONU, in urma testelor nucleare.

"Arata de parca incercau sa ascunda orice ar fi fost in tren sub paie. Se pot vedea garzile in jurul trenului", a... citeste mai mult

