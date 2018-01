Temperaturile scăzute din timpul iernii solicită foarte mult mașinile, ceea ce face ca modul în care sunt exploatate imediat după pornire să fie exptrem de important pentru fiabilitatea în timp. Este bine de știut că încălzirea mașinii în diminețile reci nu se face cu motorul ținut la ralanti pentru mai multe minute.

De fapt, acest procedeu nu este doar unul care nu are un efect sensibil asupra creșterii temperaturii motorului, ci are și efecte negative. În special motoarele diesel, se încălzesc mult mai rapid atunci când sunt în sarcină. Dacă motorul pe benzină are o evoluție... citeste mai mult

