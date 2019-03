Incalcarea dreptului la viata privata se pedepseste drastic. Un brailean de 44 de ani a simtit pe propria piele

In cursul zilei de ieri, 20.03.2019, la ora 18:00, o braileanca, in varsta de 43 de ani, s-a prezentat la sediul Politiei Municipiului Braila si a reclamat faptul ca a fost inregistrata audio fara acordul sau.

In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit ca, la data de 13 martie, femeia a luat la cunostinta despre faptul ca, in timp ce se aflau la domiciliul sau din municipiu, a fost inregistrata audio, fara acordul sau, de catre fostul concubin, un brailean de 44 de ani.

Reamintim brailenilor faptul ca urmarirea fara drept a unei persoane, agasarea sa, provocandu-i teama, fotografierea, filmarea ori inregistrarea fara drept in spatiul intim al... citeste mai mult

acum 31 min. in Locale, Vizualizari: 12 , Sursa: Info Braila in