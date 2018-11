Cristian Manea a fost primul tricolor care a recunoscut că jucătorii naţionalei nu ştiau că mai au nevoie de un gol pentru prinde urna a treia valorică, iar acum a venit rândul lui Ciprian Deac, colegul său de la CFR. Plecat ultimul de la stadionul din Podgorica pentru că efectuat un test antidoping, mijlocaşul a recunoscut şi el fotbaliştii naţionalei nu ştiau că mai e nevoie de un gol.

”Din păcate, am un ghinion fantastic la doping. A trecut însă timpul mai repede după această victorie, dar ne pare rău că am căzut în urna a patra. Dintre cei care am jucat, care am... citeste mai mult