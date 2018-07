* brăileanul a câștigat ediția 2018 a Cupei Metcon la plus 65 ani * a fost cel de-al 92-lea turneu câștigat în cariera sa de Valeriu Ilie * Cristi Burlacu, la plus 35 ani, și Grigore Dumitru, la plus 55 ani, s-au clasat pe locul al doilea





Tenismenul veteran Valeriu Ilie și-a mai trecut în cont un succes după ce a câștigat Cupa Metcon, competiție care a vut loc, săptămâna trecută, la Adjud, și la care au particiapat în jur de 50 de jucători. La ediția din acest an brăileanul nu a pierdut niciun ghem în semifinale și în finală.

În penultimul act al turneului, la plus 65 ani, Valeriu Ilie l-a învins în semifinale, în două... citeste mai mult

