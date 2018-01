Nu doar Dinamo si Gaz Metan au jucat aseara in Europa League! Un roman a facut senzatie pentru noua lui echipa! Lazar a dat pasa perfecta la primul gol al lui PAOK in meciul cu Valerenga, 2-0 pentru echipa lui Boloni. Grecii il lauda in presa de...

