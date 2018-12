Decarul Barcelonei nu a reuşit să urce pe podium în lupta pentru Balonul de Aur, a fost al cincilea cel mai bun fotbalist din lume în anul 2018, însă şi-a luat revanşa din punctul de vedere al numărului de goluri reuşite în Europa.

Cu 34 de goluri in sezonul trecut, Messi a primit "Gheata de Aur", pentru a cincea oară în carieră. Astfel, argentinianul l-a depăşit pe eternul rival, Cristiano Ronaldo, care are patru trofee în palmares.

"Când am început să joc fotbal nu mă aşteptam să ajung atât de departe. Visul meu era să devin un profesionist şi să reuşesc în fotbal", a fost prima reacţie a lui Messi, care nu i-a uitat pe colegii lui de la