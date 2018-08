Postul Prima TV va fi achiziționat de proprietarul posturilor Look TV, Adrian Tomșa, anunță paginademedia.ro.

Tranzacția de pe piața media va avea un impact puternic și asupra lumii fotbalului, mai exact la nivelul transmisiunilor competițiilor.

Look TV are în portofoliu drepturile pentru Liga I, Cupa României, Liga a II-a, Liga Campionilor și Europa League. În cazul ultimelor două, preluarea postului Prima reprezintă un real avantaj. Look poate transmite integral competițiile, însă meciurile se suprapun (Vezi detalii AICI).... citeste mai mult

azi, 00:25 in Sport, Vizualizari: 23 , Sursa: Replica in