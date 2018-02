Iubitorii fotbalului din România au primit astăzi o veste extraordinară: Look TV și Look Plus, posturile care transmit integral și meciurile din Liga 1, au achiziționat drepturile de televizare pentru Liga Campionilor și Europa League.

Astfel, Look TV va transmite marțea a doua opțiune din meciuri (prima fiind la Pro TV), iar miercuri va transmite toate partidele.

În ceea ce privește Europa League, Look TV și Look Plus vor transmite toate meciurile din competiție, fără niciun fel de restricție, scrie gsp.ro.

