Deputatul Cezar Cioata, in prezent neafiliat, a anuntat luni in plen ca va activa in grupul parlamentar PSD, transmite Agerpres. "Daca toata lumea pleaca neafiliata, eu o sa plec din neafiliati in grupul parlamentar al PSD", a precizat Cezar...

Hot News, 21 Decembrie 2015