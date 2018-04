Inca un oras poate avea in curand metrou Cluj Napoca este al doilea oras din Romania, dupa Bucuresti, care ar putea avea metrou.

Mai multe firme sunt interesate de proiectul de construire a metroului in Cluj Napoca. Intr-o prima etapa se va realiza studiul de prefezabilitate, care va arata ce costuri si ce traseu va avea aceasta lucrare.

Emil Boc, primarul orasului a declarat ca realizarea metroului este o necesitate, avand in vedera ca peste 20-30 de ani, in Cluj Napoca vor trai un milion de locuitori. Pana atunci, autoritatile trebuie sa puna in aplicare un astfel de proiect, caci atunci va fi prea tarziu.... citeste mai mult