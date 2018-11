„Îmi pare foarte rău că domnul Neacşu a fost exclus din partid. Şi în CExN am spus, domnul Ţuţuianu a greşit cu ceva palpabil, la domnul Neacşu nu a fost nimic palpabil. Asta a fost părerea mea. Nu am înţeles de ce a fost exclus domnul Neacşu, de asta am votat împotrivă şi oricum aş fi votat împotriva oricărei excluderi”, a spus el, la Palatul Parlamentului.

Ciolacu este de părere că în cazul lui Adrian Ţuţuianu greşeala a fost că “s-au dat acele înregistrări”.

https://evz.ro/lider-psd-aparare-neacsu.html

citeste mai mult

acum 41 min. in Locale, Vizualizari: 29 , Sursa: Vremea Noua in