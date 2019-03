Un alt fotbalist de perspectivă are şansa să evolueze în Italia. Andreas Mihai Dumitrescu, căpitanul echipei naţionale de juniori, a fost transferat la Padova, formaţie situată pe penultima poziţie în Serie B.

Dumitrescu a semnat contractul cu Padova chiar în ziua în care a împlinit 18 ani. Jucătorul născut la Slatina evoluează pe postul de fundaş stânga şi este căpitanul naţionalei de juniori Under 18 şi a purtat banderola de căpitan şi la reprezentativele Under 16 şi Under 17. Fotbalistul a fost transferat de la FC... citeste mai mult