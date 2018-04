Camerunezul Samuel Eto'o a debutat cu gol la echipa rusa Anzhi Mahacikala: sambata seara, in jocul cu FC Rostov, Eto'o a fost trimis pe teren in minutul 57, iar in minutul 80 a reusit sa inscrie primul sau gol pentru echipa din Rusia, reusita care i-a...

Hot News, 27 August 2011