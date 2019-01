Deputatul Georgian Pop a anunţat joi că a plecat din PSD şi că se alătură formaţiunii Pro România.

„Decizia pe care am luat-o astăzi vine după o lungă perioadă de reflecţie şi după consultări cu oamenii alături de care am făcut politică social-democrată în ultimii 20 de ani. Concluzia la care am ajuns este că după 20 de ani nu mă mai regăsesc în modul în care se face politică în PSD. Am făcut parte din echipa de conducere a PSD care a câştigat alegerile din 2016, am realizat un capitol important din programul de guvernare, dar, din păcate, viziunea mea politică diferă faţă de modul în care actuala echipă de... citeste mai mult

