Deputatul Oana Silvia Vlăduca și-a anunțat, vineri, demisia din PSD și trecerea la Pro România, formațiunea lui Victor Ponta.

Vlăduca a scris într-o postare că „partidul a intrat în zodia nefastă a unui lider nefast”.

„Din păcate, foarte multe dintre valorile pentru care am aderat la PSD acum două decenii și-au încetat valabilitatea de când partidul a intrat în zodia nefastă a unui lider nefast. În atare condiții, am avut de cumpănit cu privire la parcursul de urmat și AM HOTĂRÂT SĂ MĂ ALĂTUR LUI VICTOR PONTA ȘI PRO ROMÂNIA! Nu e deloc ușor să o iau de la capăt, dar sunt puternică și nu mă feresc de muncă.... citeste mai mult