„Decizia pe care am luat-o astăzi vine după o lungă perioadă de reflecţie şi după consultări cu oamenii alături de care am făcut politică social-democrată în ultimii 20 de ani. Concluzia la care am ajuns este că după 20 de ani nu mă mai regăsesc în modul în care se face politică în PSD. (...) Cei care conduc astăzi PSD nu înţeleg că prin politică trebuie să uneşti oamenii. Ei aleg ca prin politică să îi divizeze. De când este preşedintele PSD, Liviu Dragnea a divizat întreaga societate, inclusiv viaţa internă...

