Îndrăgita cîntăreaţă Camelia Crişan îşi continuă ascensiunea muzicală, anunţînd faptul că 2018 va fi, pentru ea, cel mai bun an din cariera ei de pînă acum. Pe lîngă lansarea unei noi melodii, fosta concurentă de la „Vocea României" are deja planificate în agendă o mulţime de evenimente muzicale. În plus, ca studentă a specializării „Regie de teatru şi operă" din cadrul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca, Camelia va juca, în rol principal, în două musicaluri şi, în paralel, se pregăteşte intens pentru examenul de licenţă de anul viitor. Pentru absolventa Colegiului de Arte din Baia Mare, şi 2017 a fost un an rodnic...