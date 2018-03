Inca o zi libera incepand de anul acesta

Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 28 februarie proiectul de lege prin care Vinerea Mare devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza.

„Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene. In Romania, Codul muncii prevede 14 zile de sarbatori legale, mai putine fata de alte tari din Uniunea Europeana, de exemplu Belgia, Lituania sau Cipru, care au 16 – 17 zile de sarbatoare legala. (…) Si in Romania ar trebui introdusa Vinerea Mare ca zi de sarbatoare legala, fiind... citeste mai mult