Inca o tara se pregateste sa iasa din Uniunea Europeana Czexit-ul este la doar un pas distanta. Liderii Cehiei vor sa initieze in scurt timp un referendum cu dezbatere in Parlament, care ar putea duce la iesirea tarii din Uniunea Europeana. La doi ani dupa Brexit, companiile sunt ingrozite ca exporturile de bunuri si servicii reprezinta circa 80% din PIB (fata de 94% in Slovacia si 89% in Ungaria). Circa 84% din exporturi se duc in UE, iar peste 60% in zona euro. Germania absoarbe peste 30% din exporturile cehe.... citeste mai mult