Echipa aflată acum pe locul doi în Scoţia are datorii la Bugetul de Stat de 75 de milioane de lire sterline şi a fost pusă sub administrare judiciară. Gruparea scoţiană Glasgow Rangers, la care este legitimat şi Dorin Goian, a fost plasată, marţi, sub...

Adevarul, 14 Februarie 2012