Inca o operatie la cot pentru Novak Djokovic: "Se pare ca sunt pe drumul cel bun pana la recuperarea completa"

Problemele medicale sunt departe de a fi rezolvate pentru Novak Djokovic, fostul lider mondial suferind o noua interventie chirurgicala la cot, dupa cum a anuntat chiar jucatorul pe contul personal de Facebook. "Se pare ca sunt pe drumul cel bun pana la recuperarea completa", a precizat sarbul.

Ajuns pe locul 13 in clasamentul ATP, "Nole" a avut probleme la cot in ultimele luni, acesta fiind nevoit sa stea departe de teren din luna iulie a anului trecut si pana la Australian Open (competitie unde a fost eliminat in optimi de Hyeon... citeste mai mult