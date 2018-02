Inca o lovitura pentru mediul privat: Dancila a anuntat o noua obligatie pentru firme Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a anuntat ca firmele cu mai mult de 50 de angajati vor fi obligate sa aiba "in structura de personal, un expert in egalitate de sanse" intre femei si barbati.

In deschiderea sedintei de Guvern de astazi,Viorica Dancila a declarat ca: "Vrem ca in Romania egalitatea de sanse dintre femei si barbati sa fie efectiv asigurata."

De asemenea, premierul a explicat urmatoarele: "Cred...