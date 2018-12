Grupul Sogefi este întemeiat în 1980 şi listat la bursa din Milano, fiind un furnizor mondial de design şi componente de suspensie flezxibilă şi sisteme de filtrare aerisire şi răcire atât pentru echipamentele originale, cât şi pentru canalele ulterioare. „Clienţii noştri principali sunt Renault Nissan, Daimler, Nissan, BMW, VW, Peugeot Citroen, Ford, Toyota. Grupul are 36 de filiale, 4 centre de cercetare şi dezvoltare cu o cifră de afaceri de 1,67 miliarde de euro în 2017. Acum un an am hotărât să ne extindem operaţiunmile suspensii în Europa de Est investind peste 50 milioane de euro”, a declarat Pasquale Colicchia, reprezentantul grupului Sogefi. ... citeste mai mult