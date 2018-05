Catalin Damian Directorul Palatului Copiilor, Catalin Damian, este inmormantat la aceasta ora la Cimitirul Eternitatea. Acesta, in varsta de 43 de ani, a decedat chiar in Ajunul Craciunului, respesctiv pe 24 decembrie, in urma unui stop...

Buna ziua Iasi, 28 Decembrie 2010