Petric a anunţat că se înscrie în partidul lui Victor Ponta. În noiembrie şi la începutul lunii decembrie alţi şapte parlamentari şi-au dat demisia din PSD şi s-au înscris în partidul lui Victor Ponta.

Redăm mai jos întreaga postare:

Dragi sătmăreni şi prieteni,

S-au împlinit 23 de ani de când am intrat în politică şi în Partidul Social Democrat, dar am decis azi să mă despart de drumul pe care a luat-o partidul. Nu mă mai regăsesc în PSD, un partid care nu mai reprezintă interesele românilor şi în care nu mai sunt respectate principiile şi valorile în care cred.

