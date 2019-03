Oana Manea şi-a găsit greu cuvintele după ce CSM Bucureşti a obţinut doar o remiză în faţa celor de la Thuringer, 23-23, asta după ce "Tigroaicele" au condus cu şase goluri la pauză. Pivotul de la CSM Bucureşti a spus la flash-interviu că încă nu realizează că meciul s-a terminat egal.

În sferturile de finală, CSM Bucureşti va juca, cel mai probabil, contra franţuzoaicelor de la Metz.. "Încă nu realizez că am făcut egal. Rezultatul nu ne ajută, am făcut o primă repriză extraordinară. La pauză am... citeste mai mult

