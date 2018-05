„Inca de la prima conferinta de presa am afirmat ca vrem promovarea”

In cadrul unei recente conferinte de presa, Florentin Brisan, presedintele AFC Dunarea 2005 Calarasi a informat ca echipa este foarte aproape de o promovare istorica pentru oras si club.

Iar zilele trecute, victoria a venit, Dunarea Calarasi fiind promovata matematic pentru prima data in Liga 1, dupa rezultatul obtinut in meciul cu Ripensia Timisoara 3-1.

Acum, presedintele Brisan tine sa le multumeasca tuturor suporterilor, finantatorilor si sponsorilor care au avut incredere in echipa si i-a sustinut moral si financiar pe jucatori.

De altfel, inca de la preluarea functiei, Florin Brisan se