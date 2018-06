Șefii FC-ului i-au anunțat pe Golubovic, Tincu, Mușat și Ungurușan că nu mai contează pe ei în sezonul viitor.



Golubovic (atacant, 34 de ani), Tincu (stoper, 30), Mușat (mijlocaș, 31) și Ungurușan (fundaș, 35), sunt din acest moment liberi să-și caute echipă. Moldavii nu vor mai conta sezonul viitor nici pe Moruțan, vândut FCSB-ului, și Axente, care se va întoarce la Dinamo, informează Gsp.



Tot sâmbătă seară, antrenorul Costel Enache a anunțat și obiectivul pentru sezonul viitor:

"A fost un an de tranziție, nu am știut care este potențialul. Am vrut... citeste mai mult

