„Sper ca până la sfârşitul anului 2018 acest segment să poată fi deschis traficului, astfel încât măcar 20 de kilometri din această autostradă să poată fi folosiţi de cetăţeni”, a spus Şova, în conferinţa de bilanţ al celor 6 luni de mandate, potrivit Agerpres.

El a spus însă că nu are încredere că antreprenorul care execută lucrări la lotul 3 va putea respecta termenul de recepţie pentru darea în circulaţie, stabilit în acest an, iar penalităţile calculate în acest caz pentru diverse abateri în execuţia contractului au depăşit deja un milion de euro.

„La autostrada Lugoj-Deva loturile 3 şi 4 am adus în atenţia opiniei... citeste mai mult