Inca 15 autobuze noi la Braila

Astazi, 1 februarie, primarul Brailei, Marian Dragomir a anuntat pe o retea de socializare ca primaria orasului a mai achizitionat inca 15 autobuze noi cu 6 ani garantie si SISTEM E-TICHETING – carduri de calatori.

Noile achizitii sunt 10 Isuzu Citiport (capacitate mare) si 5 Karsan Atac (capacitate medie).

In total, in ultimii doi si 6 luni s-au achizitionat un total de 52 autobuze noi.

10 tramvaie noi – 17.000.000 euro fonduri europene – in licitatie – 28.02.2019 termen depunere oferte

17 autobuze electrice ….. euro... citeste mai mult

acum 38 min. in Locale, Vizualizari: 14 , Sursa: Info Braila in