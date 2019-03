In Brasov, in a doua zi de Paste, junii merg in vizita la fete, care-i asteapta cu masa plina si sunt stropite cu parfum, ca sa fie frumoase ca florile si sa le mearga bine tot anul. Tweet 0 Comenteaza Colindatorii spera sa-si gaseasca perechea in...

Protv, 13 Aprilie 2015