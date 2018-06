Agentia Nationalã pentru Locuinte (ANL) va construi incã un bloc cu 40 de apartamente in Zona Industrialã a municipiului Vaslui. Noua contructie se alãturã celor trei blocuri ANL existente in zonã, unde locuiesc cu chirie 80 de familii. Odatã cu dezvoltarea rutei de troleu spre fosta platformã industrialã, odatã cu reabilitarea infrastructurii rutiere, Zona Industrialã va deveni unul dintre cartierele importante ale municipiului. În prezent, se aflã in desfãsurare operatiunea de intabulare a blocurilor ANL din zonã. Cadastrul general al celor trei blocuri ANL a fost finalizat si urmeazã intocmirea documentatiilor... citeste mai mult