La sfarsitul sãptãmanii trecute, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru a intra in tarã cetãteanul moldovean Vladimir A., in varsta de 37 de ani, pasager intr-un microbuz inmatriculat in Germania. În baza unei analize de risc pe linia migratiei ilegale, politistii de frontierã au solicitat lucrãtorilor vamali efectuarea unui control amãnuntit asupra persoanei, in urma cãruia a fost descoperitã, ascunsã in borseta bãrbatului, o carte de identitate cu insemnele autoritãtilor... citeste mai mult