Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui a efectuat, in luna aprilie, 133 de controale la agentii economici, din care 65 in domeniul relatiilor de muncã, iar 68, de controale in domeniul securitãtii si sãnãtãtii in muncã. Din numãrul total de angajatori verificati, pentru neconformitãtile constatate, au fost sanctionati 54 de angajatori. ìAu fost aplicate 88 de sanctiuni contraventionale, valoare totalã a amenzilor aplicate fiind de 65.500 lei. Sapte sanctiuni au fost date in domeniul relatiilor de muncã, valoarea totalã a amenzilor fiind de 61.500 lei.... citeste mai mult