Ciprian Tătăruşanu (32 de ani) a impresionat în acest sezon pentru Nantes, unde a fost titular sub comanda lui Claudio Ranieri. Portarul trecut pe la Fiorentina nu exclude o revenire în România în finalul carierei. Tătăruşanu a vorbit şi despre conflictul dintre FCSB şi CSA, spunând că pentru el adevărata Steaua este echipa din Liga 1 Betano.

"Nu se ştie niciodată ce se poate întâmpla în viaţă şi în fotbal, nu? De ce să nu mă întorc în România? Aici am avut foarte multe momente frumoase la echipele la care am jucat, este ţara mea. Cine ştie, pe viitor se poate întâmpla să revin în ţară. Dacă ar fi la Steaua, cu atât mai...