Inalta Curte obliga DNA sa finalizeze pana la 1 mai ancheta in dosarul mortii politistului Gigina Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis joi ca DNA are termen pana la 1 mai sa finalizeze ancheta in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.

