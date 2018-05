Inalta Curte a amanat, pentru 8 iunie, decizia in dosarul DGASPC Teleorman, in care este judecat Dragnea Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, marti, pentru 8 iunie, decizia in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman.

