Inaintea audierii lui Zuckerberg, Facebook anunta alte masuri!

Cu cateva zile inainte ca patronul companiei Facebook, Mark Zuckerberg, sa apara in fata parlamentarilor americani, reteaua de socializare a promis noi masuri de lupta impotriva manipularii politice.



In plina furtuna, Facebook si-a multiplicat in ultimele zile scuzele pentru "erorile comise in trecut" si promisiunile de a remedia situatia, intr-o tentativa de a pregati terenul pentru numeroasele intrebari care vor fi ridicate, marti si mercuri, in difertele comisii ale Congresului.

