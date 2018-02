Omul de afaceri George Soros a declarat că "nu se va opri" din a susţine o campanie pentru ca Marea Britanie să rămână în Uniunea Europeană, informează publicaţia Politico, citată de news.ro.

Campania "Best for Britain" a fost criticată în ziarele The Telegraph şi Daily Mail pentru că a fost finanţată cu 400.00 de lire sterline de la fundaţia Open Society a lui Soros.

Omul de afaceri a răspuns la aceste acuzaţii printr-un articol de opinie în Mail on Sunday, ediţia de duminică... citeste mai mult

