Inainte de a fi ucisa, jurnalista suedeza a fost torturata!

Inventatorul danez Peter Madsen i-a aplicat numeroase lovituri jurnalistei daneze Kim Wall, inainte de a-si ucide ostatica pe submarinul sau, in august anul trecut. Este concluzia cuprinsa in raportul Parchetului danez.



In 16 ianuarie, Peter Madsen a fost acuzat, printre altele, de crima cu premeditare si agresiune sexuala. Autopsia a evidentiat 14 plagi interne si externe. Torturandu-si victima, ucigasul a folosit un obiect ascutit, dupa care a strans-o de gat si a sufocat-o. Anchetatorii cred ca inventatorul a planificat din timp intreaga operatiune, ducand la bordul... citeste mai mult