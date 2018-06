In ziua Motiunii de cenzura, ROBOR ajunge la 3,15% Idicele ROBOR la 3 luni, luat in calcul pentru creditele in lei cu dobanda variabila, a crescut, astazi, la 3,15% pe an, de la 3,14%, ieri.

In schimb, reperul temporal a ramas acelasi, ca in zilele trecute: o valoare mai mare, respectiv 3,16% pe an, a fost consemnata pe 7 mai 2014.

Vestea buna este ca ROBOR la 6 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor la creditele ipotecare, a... citeste mai mult