Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita a descoperit aproximativ 2.400 pachete cu tigari ce urmau a fi introduse ilegal in tara, ascunse sub scarile care urca la etajul superior al unui autocar, care efectua o cursa ocazionala R. Moldova-Italia.

In ziua de 14 februarie, in jurul orei 09.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita – I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, A.I., cu cetatenie romana si R. Moldova, in varsta de 39 de ani, conducand un autocar cursa ocazionala R. Moldova-Italia, inmatriculat in R. Moldova.

In baza profilului de risc, s-a procedat la... citeste mai mult

acum 31 min.