Teatrul Aureliu Manea din Turda prezintă două spectacole care vă vor încânta și vă vor da buna dispoziție. Indiferent dacă vrei să te relaxezi sâmbătă seara cu perechea ta sau să-ți petreci duminica dimineața alături de micuții tăi noi te așteptăm să te bucuri de teatru.



Așadar, sâmbătă 12 mai ora 19.00 te invităm la spectacolul "In the name of love", o producție a Teatrului Reactor de creatie și experiment din Cluj-Napoca. Din distribuție fac pate actorii Adonis Tanța și Lorena V. Puican. Un... citeste mai mult